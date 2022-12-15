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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2000 يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء بعد الفوز على الجزيرة

النادي الاهلي
النادي الاهلي

توج فريق كرة ماء النادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ ببطولة الجمهورية بعد الفوز علي نادي الجزيرة بنتيجة ١٧-٢.

 وحصل وليد عزت المدير الفني للنادي الأهلي علي جائزة أفضل مدرب ، و حصل اللاعب محمد وليد علي جائزة أفضل لاعب، و حصل اللاعب مروان محمد علي جائزة أفضل حارس مرمي .


قام بتكريم الفريق  العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور "محمد شوقي" و "محمد الدماطي" أعضاء مجلس الإدارة.

فاز الفريق بقيادة وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، محمد فاضل  نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، محمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ︎مدحت فرج مساعد مدير جهاز كرة الماء، وليد عزت مدير فني، وليد وصفي مدرب عام، توفيق جماد مدرب فريق،  أحمد سامح  مدرب حراس مرمي، ︎محمود سراج مدرب لياقة، سيف ممدوح مدير اداري،  أحمد الحفناوي معد عقلي و نفسي، سامح العشري، محمد رشوان، وائل خضير وسام عزت إداريين .

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