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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يلتقى ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر

صدى البلد

التقى الفريق كامل الوزير فى ختام زيارته للمملكة المتحدة مع جيفري دونالدسون ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات، لا سيما مجالات النقل بمختلف أنواعه.

وأشار وزير النقل الى تعدد المشروعات والفرص المتاحة فى مصر فى مجال النقل، داعيا الحكومة البريطانية الى المزيد من التشجيع والدعم للشركات البريطانية للانخراط فى هذه المشروعات والاستفادة من الفرص المتاحة فى مصر. كما أعرب عن ترحيب مصر بالعمل مع الشركات البريطانية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها.

وأشار الفريق كامل الوزير فى هذا السياق الى التعاون القائم بين البلدين فى مجال تصنيع عربات خطى المونوريل، وبمشاركة هيئة تمويل الصادرات البريطانية ، مؤكدا ان هذا المشروع  يمثل نموذجا للتعاون يمكن محاكاته فى عدة مشروعات كبرى يتم تنفيذها فى مجال النقل فى مصر.

من ناحيته، أعرب ممثل رئيس الوزراء البريطانى للتجارة مع مصر عن تطلع المملكة المتحدة الى تعميق التعاون والعمل المشترك مع مصر فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف مجالات النقل والبنية الاساسية، وذلك بهدف تحقيق الازدهار فى مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة بها.

كما اعزب دونالدسون عن تهنئة الحكومة البريطانية لمصر بمناسبة نجاح مؤتمر تغير المناخ الذى استضافته فى شرم الشيخ ، مشيرا لمشاركة رئيس الوزراء ريشى سوناك فى المؤتمر، ولقائه مع السيد الرئيس، ومؤكدا على رغبة المملكة المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

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