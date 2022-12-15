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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تقليل عدد الساعات وتقسيم اليوم الدراسي 3 فترات.. هل يفعلها البرلمان؟

تقسيم اليوم الدراسي
تقسيم اليوم الدراسي

تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات.. أثار مقترح بمجلس الشيوخ حالة من الجدل عقب طرحه من قبل أحد الأعضاء خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة وأنه ليس مقترحا جديدا، حيث سبق وتم طرحه داخل مجلس النواب.. فهل يفعلها البرلمان؟

وتقدمت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، الإثنين الماضي، بمقترح تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس.

مقترح تقسيم اليوم الدراسي

وكشفت نائبة الشيوخ، تفاصيل مقترحها، قائلة إن السبب الرئيسي للمقترح هو تقليل الكثافة في المدارس، خاصة بعدما مررنا بفترة كورونا والآن الإنفلونزا الموسمية، وكلها إجراءات احترازية ولذلك يتم تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات بشكل مؤقت وليس دائمًا.

وأضاف أباظة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المقترح يدعو لتقليل ساعات الدراسة بدلًا من 7 ساعات لخمس لكل المراحل، على أن يكون ذلك للمدارس ذات الكثافة الطلابية العالية وألا يكون معممًا على مستوى الجمهورية، حتى تنتهي الدولة من تطوير وبناء مدارس جديدة.

كيف يتم تقسيم اليوم الدراسي؟

وعن طريقة تقسيم اليوم الدراسي خاصة في ظل عدم وجود أعداد كافية من المدرسين، قالت النائبة: “يوجد خريجون كثيرون ولكن المشكلة في الميزانية.. وكل هذا مجرد فكرة مشروع سيتم بحثها واللجنة ستتناقش مع وزير التعليم ونناقش الإيجابيات والسلبيات ولو تمت الموافقة عليه يذهب لمجلس النواب”.

وفيما يتعلق بجدل تأخر موعد الفترة المسائية الثالثة للتاسعة مساءً، أردفت النائبة يسرا أباظة: “إحنا بنخاف على الأطفال، لكن كل شيء يكون له إيجابيات وسلبيات وكل ذلك سيتم مناقشته في اللجنة”.

متى يتم تطبيق المقترح؟

لا يزال المقترح قيد المناقشة -وفقا لتصريحات النائبة- حيث من المقرر مناقشته باستفاضة خلال الأيام المقبلة داخل مجلس الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم رضا حجازي، على أن تتم إحالته إلى مجلس النواب حال الموافقة عليه من قبل الشيوخ.

وستتم مناقشة المقترح مرة أخرى، داخل مجلس النواب، عقب إحالته، وفي حال إقراره سيتم تطبيقه رسميا داخل المدارس.

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مقترحات تقليل الكثافة المدرسية

مقترح النائبة يسرا أباظة بشأن تقسيم اليوم الدراسي ليس الأول من نوعه، حيث سبق وتقدم عدد من النواب، العام الماضي، بالعديد من المقترحات المشابهة لتقليل الكثافة بالمدارس، والتي قد يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى خلال مناقشة مقترح نائبة الشيوخ.

وسبق وقدّم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، اقتراحًا برغبة بشأن المدارس ذات الكثافة العالية، يقوم على إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين.

من جانبه، اقترح النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، تفعيل نظام المناوبات والأيام البديلة في الحضور المدرسي، عن طريق خفض عدد أيام الدراسة الأسبوعية من 5 أيام إلى ثلاثة، بتقسيم الطلاب في الفصل إلى مجموعتين؛ بالتناوب يومًا ويومًا، دون الاختلاط بينهم.

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