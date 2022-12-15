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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 14 طن أسمدة مدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء ببني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بالتوجه " ميدانيا " للتأكد من معلومات واردة عن قيام أحد التجار بحيازة كمية كبيرة من الأسمدة المدعمة، لبيعها في السوق السوداء، مشددا على أهمية أن تكون الحملة مفاجئة.

 

وعلى الفور انتقل السكرتير العام المساعد بشكل مفاجئ لقرية منشأة الحاج بمركز إهناسيا، وبالفعل تم ضبط مخزن أحد التجار بالقرية وبه كمية تصل إلى 14 طن بواقع 285 شيكارة من الأسمدة المدعمة.

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وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بإيصال استلام، على أن يتم التحفظ عليها بالجهة المختصة، وذلك بحضور قوة من  شرطة إهناسيا، ومسؤولي الزراعة والتموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية، وتم تحرير محضر بالواقعة للسير في الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وخلال عملية ضبط الكمية تواصل المحافظ مع السكرتير العام المساعد " تليفونيا " ،  مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر لتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة لمنع مثل تلك المخالفات من التكرار، مؤكدا على أنه لا تهاون مع أية مخالفات، خاصة التي تضر بمصلحة المواطن وتعوق وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

 

تواجد خلال الحملة الأستاذ ناصر سيف النصر رئيس مدينة إهناسيا ورئيس القرية، وعدد من المسؤولين المختصين من جهاز حماية المستهلك والتموين والزراعة وغيرهم.

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