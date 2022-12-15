باريس الأولى.. دبي ثاني أفضل مدن العالم لعام 2022

احتلت دبي المركز الثاني على قائمة أفضل مدن العالم لعام 2022، وفقًا لتصنيف شركة يورومونيتور (Euromonitor) لأبحاث السوق، ومقرّها المملكة المتحدة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن تقرير لشركة يورومونيتور أن دبي استقبلت أكثر من 12 مليون رحلة هذا العام، أي نحو ضعف أداء العام الماضي، وقد يرجع الفضل بذلك لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي استمر من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

كان لأوروبا حصّة الأسد من السياحة عام 2022، وللعام الثاني على التوالي، تحل باريس في المركز الأول في مؤشر أفضل 100 مدينة لعام 2022، في حين أن ثماني مدن أوروبية مجاورة حلت في المراتب العشر الأولى.

وأشاد التقرير الجديد بالعاصمة الفرنسية باعتبارها "الوجهة الأفضل أداءً في العالم"، نظرًا "لأدائها الاستثنائي ضمن فئات السياسة، وجاذبية السياحة، والبنية التحتية السياحية، والأداء السياحي".

وفي حقبة ما قبل الجائحة، عندما صنّف المؤشر الوجهات الرائدة بحسب عدد الوافدين الدوليين، تصدرت الوجهات الآسيوية القائمة، مع حلول هونج كونج وبانكوك في المرتبة الأولى.

وقال التقرير: "فيما اعتُبر عام 2022، إيجابيًا على قطاع السفر، فإن الطريق إلى التعافي الكامل بعد الجائحة طويلًأ، وما برح الدعم الحكومي حاسمًا في جميع المناطق".

وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم بشكل حاد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والحرب في أوكرانيا، عوامل يحتمل أن تؤثر على سرعة انتعاش السياحة.

وظهرت 40 مدينة أوروبية في الترتيب، بينها 6 مدن إيطالية، و5 مدن إسبانية، و4 مدن يونانية، بين الوجهات الأهم في أوروبا الغربية.

وفي المراكز العشرة الأولى، احتلت أمستردام المركز الثالث، ومدريد المركز الرابع، وروما المركز الخامس، ولندن المركز السادس متقدمة مرتبتين هذا العام. واحتلت ميونيخ المركزين السابع والثامن على التوالي، واحتلت برشلونة المركز التاسع، وجاءت نيويورك في المركز العاشر، رغم أنّ التقرير أشار إلى أن المدن الأمريكية أظهرت "انتعاشًا قويًا في أداء السياحة" بشكل عام.

وكان أداء آسيا متباينًا على المستوى الإقليمي بسبب قيود السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19"، لكن المدن الآسيوية حقّقت بعضًا من أكبر القفزات في الأداء، إذ تقدّمت سنغافورة 30 مرتبة على القائمة، وحظيت بإشادة Euromonitor لكونها "الوجهة الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية، إذ تتمتّع بضرائب مبسّطة، وعدد كبير من الموظفين البارعين".

وكان أداء أفريقيا والشرق الأوسط أفضل لجهة الصحة والأمان. وكان السفر داخل المنطقة، وتخفيف القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وانتعاش السفر الدولي، عوامل أساسية لجاذبية المدن التي تألقت خلال عام 2022.