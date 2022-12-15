هانى تمام: المساجد استعادت دورها في تثقيف وتوعية الناس .. فيديو

قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الشعب المصرى كله بخير ما دامت الناس تقبل على المساجد ومجالس العلم والفقه والتفسير بالمساجد، لافتا إلى أن المساجد استعادت دورها فى نشر الفكر والوعى.



وتابع تمام، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الدين قوى فى مصر، والمساجد الناس عرفت قيمتها، وتوقفوا عن تسليم ادمغتهم لشيوخ الضلال، فالمسجد به الآن أئمة وعلماء معتمدين من الأزهر والأوقاف، أى شخص عنده سؤال أو استفسار يريد معرفته التوجه للأمام أو الخطيب الموجود بالمسجد القريب من بيته".

واستكمل: "المساجد تحولت إلى شعلة من النشاط فى تعليم وتوعية وتثقيف الناس".