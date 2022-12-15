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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يبحث مع فريق زراعة الكبد الاستعدادات لافتتاح المبنى الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع الفريق الطبى لزراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى  لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات لافتتاح وتشغيل المبنى الجديد لزراعة الكبد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ،  والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية،  والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى، وأعضاء الفريق الطبى من مختلف التخصصات.  

وأشاد رئيس الجامعة خلال الاجتماع بما حققه فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة  والذى يعد انجازا  طبيا كبيرا بمصر، مشيرا إلى أن الفريق نموذج رائع للعمل الطبى الجاد  وفريق متميز ومتناغم فى مختلف التخصصات يجمع بين أعضائه أجيالا مختلفة يعملون من أجل هدف واحد وهو زرع الأمل فى الحياة.

كما أشار إلى أن الجامعة تعمل حاليا على الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى زراعة الكبد الجديد ليكون أول مركز اقليمى لزراعة الكبد فى مصر والذى يتم استكماله بتوجيهات رئاسية لاستيعاب الأعداد المتزايدة والقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد .

ولفت "شومة" الى أن الدعم اللامحدود الذى تقدمه ادارة الجامعة للقطاع الطبى ونجاح القطاع فيما يحققه من إنجازات هو جزء لا يتجزأ من نجاح منظومة خدمات جامعة المنصورة. 

وأضاف أن ما حققه فريق زراعة الكبد  من انجازات هو نجاح تجربة مصرية مخلصة والفريق الطبى نموذج للعمل والتفانى والاخلاص يحتذى به بمختلف تخصصاته .

ومن جانبه أكد  الدكتور محمد حجازى أن الجامعة تشارك بنسبة 25% من حالات زراعة الكبد فى مصر وقد حققت أعلى نسبة زراعة كبد مع أعلى معدل نسبة نجاح.منوها إلى أن فريق زراعة الكبد قدم الخدمات الطبية بشكل متكامل من خلال اجراء العمليات ، المشاركة فى تدريب الفرق الطبية من الجامعات المصرية ومنها تدريب ومشاركة فريق زراعة الكبد بجامعة الزقازيق والمساهمة الكبيرة فى النشر الدولى فى زراعة الكبد.

وأشار  الدكتور محمد  عبد الوهاب إلى أن جامعه المنصورة ومركز جراحة الجهاز الهضمي يتصدر  كل الجامعات في مصر ونحتل المرتبة الأولى في اجراء الحالات والمرتبة الأولى في نتائج الحالات
ويضم  فريق العمل أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين فى تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمى.

وأكد أن نسب نجاح العمليات بلغت ٩٠٪ وعلى نشر فريق زراعة الكبد بالمركز أكثر من 25  بحثا فى هذا التخصص فى دوريات علمية.

وذكر  الدكتور حلمى عزت أن  المبنى الجديد سيضاعف اجراء العمليات إلى 200 حالة سنوية من متبرع حي وذلك للقضاء على قوائم الانتظار. 

ونوه إلى ان المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر ومن دول ليبيا وفلسطين والعراق و اليمن وسوريا والأردن والسودان والسنغال حيث أجرى فريق زراعة الكبد للمركز 75 عملية لمرضى غير مصريين.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه وقد أُنشئ مبنى زراعة الكبد على مساحة 800 متر مربع، ويضم 9 طوابق بقوة 60 سريرا، والذى سيضاعف إجراء عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.

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