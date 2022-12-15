بطريقة غير تقليدية حضري الفطائر بطريقة غير تقليدية

فطيرة الشوفان والقرفة بالبيض هي وصفة أمريكية لذيذة يمكنك تحضيرها لأحبائك في فطور وغداء يوم الأحد وفي وجبة الإفطار. إنها وصفة فطور سهلة التحضير محضرة من رقائق الشوفان والحليب والسكر البني وجميع أنواع الدقيق ، وتقدم مع شرائح الموز والعسل.

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يعتبر دقيق الشوفان أفضل وجبة إفطار. عندما يصنع الشوفان على شكل فطائر ، فإنهم يقدمون أفضل وجبة فطور لبدء يومك! لكن هنا ، لم نقم فقط بإقران الشوفان بالفطائر ، بل استخدمنا القرفة أيضًا لجعل الطعم لذيذًا قدر الإمكان. إنه طبق يجب أن تجربه على الإفطار.

فطيرة الشوفان والقرفة



مكونات فطيرة الشوفان والقرفة مع البيض

2 كوب شوفان

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 رشة ملح

3 كوب حليب

2 كوب سكر بني

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 بيضة



للتزيين



4 ملاعق كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة لوز

لتوبينجس

1 موزة



طريقة عمل فطيرة الشوفان والقرفة بالبيض



الخطوة 1:

يؤخذ وعاءً كبيرًا وافتح البيض فيه وأضفي الحليب مع الزيت في المقلاة ، واخفق جيدًا. اخفقيهم حتى يتجانسوا في خليط واتركي الوعاء جانبًا.

الخطوة 2

الآن ، امزجي كوبًا ونصف من الشوفان الملفوف ، والبيكنج بودر ، والسكر البني ، ومسحوق القرفة والملح في الخلاط حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

الخطوه 3

إلى مزيج حليب البيض ، أضيفي مزيج الشوفان المخفوق واخفقيهم جيدًا. بمجرد أن تنضج ، أضيفي ما تبقى من الشوفان وضعيها في الخليط واخفقيها بالتساوي. تأكد من عدم تشكيل فتات.

الخطوة 4

الآن ، ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ودهنها جيدًا بزيت الزيتون. اسكبي ملعقة كبيرة من الخليط على المقلاة ووزعيها بالتساوي.

رشي القليل من الزيت على البان كيك واطهيه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. اصنع المزيد من هذه الفطائر باتباع نفس الإجراء.

الخطوة 5

نقطع الموز إلى شرائح متوسطة السماكة ويقطع اللوز في مقلاة. وزعي شرائح الموز فوق الفطائر وصبي عليها العسل ، ورشي اللوز.

قدمها ساخنة واستمتع بها!