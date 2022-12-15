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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم عربي يدير مباراة المغرب وكرواتيا في المونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم الحكام الذي سيُدير لقاء منتخبي المغرب وكرواتيا، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسيكون القطري عبد الرحمن الجاسم حكمًا للساحة في مباراة المغرب ضد كرواتيا، على أن يعاونه مواطناه طالب المري وسعود أحمد كحكمين مساعدين.

وسيخوض منتخب المغرب المباراة بعد هزيمته أمام فرنسا بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

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