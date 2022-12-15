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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل مباريات دوري جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر للأسبوع الثالث على التوالي

تواصل مباريات دوري
تواصل مباريات دوري جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر للاسبوع ال

 تتواصل للاسبوع الثالث على التوالي، مبارايات الدوري الأول لجامعة طيبة التكنولوجية لكرة القدم الخماسية بمحافظة الأقصر ،  بمشاركة 8 فرق من طلاب الجامعة، تحت إشراف إيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد محمود، مسؤول النشاط الرياضي، ومحمود شوقي، حكم المباريات.

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وأوضح محمد محمود، مسؤول النشاط الرياضي، أن منافسات هذا الأسبوع للدوري في النصف النهائي، أسفرت عن فوز فريق القدس حرة، على فريق أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوز فريق البرازيل، على فريق برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما فاز فريق أشبال أرمنت على فريق مانشستر، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل فريقي ريال مدريد وروما بهدف لكل منهما، ومن المقرر أن تقام الأسبوع المقبل، مبارايات الدور قبل النهائي، بين فرق ريال مدريد والقدس حرة، وأسوان وروما.

 

من جانبه أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته، بالمشاركة الفعالة والروح الرياضية والتنافس الشريف، الذي أظهره الطلاب، مؤكدا أن الدوري يهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته والمساهمة في تطوير الثقافة الرياضية والاجتماعية لدى الشباب، ونشرها وتعزيز مفهوم الروح الرياضية والمواطنة، وأثرها الإيجابي في نفوس الشباب، ودور الفعاليات الرياضية في تنمية القيم والممارسات الإيجابية.

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