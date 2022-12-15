رئيس السنغال: نطالب بعمل تضامني دولي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا.. فيديو

قال رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكى سال، إننا نرحب بمساعي الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا.

وأضاف رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقى ماكى سال، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا،: "العمل المشترك يتطلب طريقة مختلفة للنظر إلى العالم، والتركيز على مستويات التنمية غير المتساوية واحترام القيم المشتركة".

وأشار رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكى سال،: "التحديات الراهنة تفرض رؤية مشتركة لاحترام القيم وتحقيق المساواة"، مضيفا: "نؤيد جهود العمل في الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين".

وتابع: "نعرف أن الدول المتطورة اعتمدت برامج شاسعة لمساعدة الشركات والأسر، ونحن أيضا اعتمدنا برامج للدعم الاقتصادي والاجتماعي لكن قدراتنا محدودة أمام حجم الأزمات، لذلك نطالب بعمل تضامني دولي لدعم جهود أفريقيا لاستعادة الصحة الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا".

وأكد رئيس السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكى سال،: "نطالب بتطبيق فعلي لمبادرة مجموعة العشرين بشأن ديون القارة الأفريقية"، مشيرا: "أفريقيا تحتاج دعما منصفا في قطاع الطاقة لتعزيز قدرة القارة التنافسية".



ولفت: "أفريقيا هي القارة الأكثر هشاشة والأقل إسهاما في أسباب تغير المناخ"، متابعا: "نطالب بتعبئة الموارد التي أعلنت عنها قمة مجموعة السبع للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا".