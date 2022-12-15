ابقِ رأسك مرفوعا .. رسالة راموس للاعب المغرب بعد خسارة المونديال

وجه راموس رسالة مؤثرة الى أشرف حكيم لاعب منتخب المغرب بعد الخروج أمس من مونديال قطر أمام منتخب فرنسا.

ونشر راموس ، صورة لأشرف حكيم ، وعلق قائلا:" اليوم سيكون يوما حزينا ولكن غذا ستدرك انك صنعت التاريخ .. ابق رأسك مرفوعا يا أخي".

خسر منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام نظيره منتخب فرنسا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما أمس.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل في المنافسة على حصد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

