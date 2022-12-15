عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابقِ رأسك مرفوعا .. رسالة راموس للاعب المغرب بعد خسارة المونديال

صدى البلد

وجه راموس رسالة مؤثرة الى أشرف حكيم لاعب منتخب المغرب بعد الخروج أمس من مونديال قطر أمام منتخب فرنسا.

ونشر راموس ، صورة لأشرف حكيم ، وعلق قائلا:" اليوم سيكون يوما حزينا ولكن غذا ستدرك انك صنعت التاريخ .. ابق رأسك مرفوعا يا أخي".

خسر منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر أمام نظيره منتخب فرنسا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما أمس.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب كرواتيا يوم السبت المقبل في المنافسة على حصد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.  
 

IMG-20221215-WA0380
IMG-20221215-WA0380

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

تقليل عدد الساعات وتقسيم اليوم الدراسي 3 فترات.. هل يفعلها البرلمان؟

ترشيحاتنا

العزلة والنوم طويلا..علامات تدل على الرغبة في الانتحار فتجنبها

30 دولارا انخفاضا بأسعار الذهب عالميا.. بشرى سارة

شؤون الحرم: أكثر من 8 مليون مصل في المسجد النبوي الشريف

السيسي لقادة المنظمات اليهودية: حل القضية الفلسطينية خطوة لبدء مرحلة جديدة من السلام

رئيس السنغال: نطالب بعمل تضامني دولي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا.. فيديو

مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والكركم.. 5 طرق سريعة ومجربة لنسف الكرش للأبد

قرأت لك| «وكالة عطية».. رموز خيري شلبي عن كيفية الهروب من رأسك

بطريقة غير تقليدية حضري الفطائر بطريقة غير تقليدية

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

فيديو

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ