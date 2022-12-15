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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

العسل والكركم.. 5 طرق سريعة ومجربة لنسف الكرش للأبد

حرق الدهون
حرق الدهون

يبحث معظمنا باستمرار عن طرق جديدة فقدان الوزن ، وما نضعه في أجسامنا كثيرًا هو المكان الذي نبدأ منه. وبينما يمكننا جميعًا أن نحاول بوعي تقليل الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة لفقدان دهون البطن. من المفيد أيضًا معرفة الوجبات التي يجب تناولها أكثر من تلك التي تحرق الدهون والسعرات الحرارية.

وفقا لموقع بولد سكاي الهند فيما يلي قائمة بالأطعمة والتوابل والتوابل الهندية المستهلكة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون والوقاية من الأمراض الخطيرة.

1-زيت الخردل

مقارنة بزيوت الطهي الأخرى ، فإن هذا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة. استخدم زيت الخردل لتحضير العشاء. تساعد الأحماض الدهنية والأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

2-ثوم

يعمل الثوم كقمع للشهية عن طريق إرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ بعد تناوله. الأليسين ، مادة موجودة في الثوم ، لها خصائص مضادة للجراثيم تعمل على خفض الكوليسترول والدهون السيئة. حتى مستويات السكر في الدم يمكن تنظيمها باستخدام الثوم ، "نيها باثانيا ، رئيسة اختصاصي التغذية ، مستشفيات باراس ، جوروغرام.

3-اللبن

غالبًا ما يشتمل المطبخ الهندي على اللبن الرائب كصلصة غمس. يوجد فقط 2.2 جرام من الدهون وحوالي 99 سعرة حرارية في المشروبات. يساعد الاستهلاك المنتظم لللبن الرائب في إنقاص الوزن عن طريق إعطاء الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها دون التسبب في زيادة الدهون والسعرات الحرارية.

4-الكركم

الكركم مكمل ممتاز لأي نظام غذائي بسبب خصائصه القوية في حرق الدهون. من خلال تعزيز تدفق الصفراء ، يساعد الكركم الجسم على تكسير الدهون الغذائية. قد يقلل الاستهلاك المنتظم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أو الكوليسترول السيئ ، وارتفاع ضغط الدم ، ويحسن الدورة الدموية ، ويوقف تخثر الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يُعتقد أنه مضاد قوي للسرطان ويحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة.

5-العسل

ينصح باتانيا بأن العسل الطبيعي قد يساعد في إنقاص الوزن. العسل خالي من جميع مصادر الدهون ويوفر الفيتامينات والمعادن الضرورية. هذه العناصر الغذائية ضرورية لتحطيم الدهون والكوليسترول. كونه مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية ، فإن العسل يساعد في إنقاص الوزن. فقط تأكد من تناول العسل الصافي وتجنب العسل المحلى.

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