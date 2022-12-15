حقوق إنسان البرلمان تعقد عدة اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة..الأسبوع المقبل

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب/ طارق رضوان خلال الأسبوع البرلماني المقبل عدة اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة .

حيث تعقد اللجنة اجتماعاً لمناقشة الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

ويعقد الاجتماع الثاني مع رؤساء الجامعات الخاصة (الجامعة الامريكية، الجامعة البريطانية، الجامعة الفرنسية، جامعة 6 أكتوبر، مودرن أكاديمي، جامعة العلمين، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) لإقامة حوار مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان.

ويعقد الاجتماع الثالث مع الدكتورة / نفين الكيلاني - وزيرة الثقافة وذلك لمناقشة إنشاء وحدات حقوق الانسان بوزارة الثقافة وقطاعاتها.

ويعقد الاجتماع الرابع لعرض ومناقشة الشكاوى الواردة للجنة.