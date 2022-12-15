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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. زوجة محمد زيدان بإطلالة جريئة تعكس أنوثتها

ميناس زوجة زيدان
ميناس زوجة زيدان

حرصت ميناس زوجة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وخطفت ميناس الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت توب مكشوب وبنطال جلد باللون الاسود ، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجًا صاخبا مرتكزٍا على الألوان الترابية مع استخدام الماسكرا والكحل لإبراز جمال ملامحها ونسقت لون الكشمير في الشفاه.


واعتادت ميناس زوجة محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق على الظهور بإطلالات إستثنائية، تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين الحين والأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

 

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.


وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

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IMG_٢٠٢٢١٢١٥_٢٠٤٠٢٨
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