الحوار الوطني| صالون مستقبل وطن يناقش مناخ الاستثمار.. فيديو

نظم حزب مستقبل وطن، ثاني جلسات صالون مستقبل وطن في إطار الموضوعات المطروحة بالحوار الوطني.



وناقش الصالون أبرز المحاور المتعلقة بالاستثمار مع نخبة من متخذي القرار في مختلف القطاعات التي تخص الاستثمار.



وقال محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب :" ناقشنا مناخ الاستثمار في مصر، ولا توجد تنمية اقتصادية بدون استثمار، ويجب تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة ".



كما قال عمرو نور الدين مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:" مقترحات بناءة من المشاركين في صالون مستقبل وطن حول كيفية تشجيع الاستثمار في مصر ".



ومن جانبه أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية :" الحوار الوطني يفتح مجالات جديدة للاستماع لمختلف وجهات النظر ".

كما قال إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية :" مناقشة موضوعات هامة خاصة بسوق المال في مصر والمنتجات المالية الجديدة ".