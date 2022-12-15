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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني| صالون مستقبل وطن يناقش مناخ الاستثمار.. فيديو

صالون مستقبل وطن
صالون مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل وطن، ثاني جلسات صالون مستقبل وطن في إطار الموضوعات المطروحة بالحوار الوطني.

 

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افتتاح معارض بأسعار مخفضة .. نشاط مستقبل وطن في المحافظات


وناقش الصالون أبرز المحاور المتعلقة بالاستثمار مع نخبة من متخذي القرار في مختلف القطاعات التي تخص الاستثمار.


وقال محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب :"  ناقشنا مناخ الاستثمار في مصر، ولا توجد تنمية اقتصادية بدون استثمار، ويجب تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة ".


كما قال عمرو نور  الدين مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"  مقترحات بناءة من المشاركين في صالون مستقبل وطن حول كيفية تشجيع الاستثمار في مصر ".


ومن جانبه أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية :"  الحوار  الوطني يفتح مجالات جديدة  للاستماع لمختلف وجهات النظر ".

 

كما قال إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية :"  مناقشة موضوعات هامة خاصة بسوق المال في مصر والمنتجات المالية الجديدة ".

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