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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر ببروكسل يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم مصر اقتصاديا في مواجهة الأزمة الأوكرانية

صدى البلد

أكد الدكتور بدر عبد العاطي؛ سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم اللازم إلى مصر في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الاقتصاد المصري، لاسيما على مستوى الأمن الغذائي؛ منبها إلى تأثر المنطقة بما في ذلك مصر، الذي يصل تعدادها 104 ملايين نسمة، بالارتفاع الشديد الذي تشهده أسعار القمح والمحاصيل الزراعية.


جاء ذلك خلال مداخلة الدكتور بدر عبد العاطي؛ سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، كمتحدث رئيسي، في أعمال المؤتمر السنوي الذي تقيمه المفوضية الأوروبية حول مستقبل قطاع الزراعة بالاتحاد الأوروبي والعالم الخارجي؛ حيث ركز - هذا العام - على نظام الغذاء الزراعي المستدام في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك بحضور حوالي 700 مشارك. 


واستعرض السفير المصري - خلال مداخلته كمتحدث رئيسي في الجلسة التي تم تخصيصها حول مساهمة الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي القائم على صعيد الأمن الغذائي العالمي - تداعيات الأزمة الاوكرانية شديدة السلبية على الاقتصاد المصري؛ خاصة في مجال توفير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الاساسية؛ وعلى رأسها القمح وزيوت الطعام، في ضوء تصدر مصر لقائمة الدول المستوردة للقمح من كل من أوكرانيا وروسيا واللذين يمثلان معاً 80 % من وارداتها الخارجية.


وأكد السفير بدر عبد العاطي أن المشكلة الحالية لا تتمثل فقط في توافر المواد الغذائية فقط وانما الاهم الارتفاع المبالغ في أسعارها، مستعرضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل مواجهة التداعيات السلبية للازمة الأوكرانية؛ خاصة في مجال توفير المحاصيل الزراعية، بما في ذلك التوسع في بناء صوامع التخزين وتطويرها والعمل على منح المحفزات للمزارعين؛ للحد من الاعتمادية على واردات المحاصيل من الخارج، وتوفير التقنيات الحديثة في أساليب الزراعة المتقدمة والري بالتنقيط وإعادة تدوير المياه، وتطلع مصر لدعم الجانب الأوروبي في هذا الشأن. 


وعرض السفير المصري، المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي؛ بما فيها استصلاح 1,5 مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية وإنشاء الدلتا الجديدة.


ولفت إلى أهمية زيادة المخصصات من جانب المفوضية الأوروبية لدول الجوار الجنوبي؛ وعلى رأسها مصر؛ لمواجهة الأزمة في مجال الأمن الغذائي، في إطار علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمنطقة.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى السفير المصري بدر عبد العاطي مع مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة يانوش فويتشهوسكي "Janusz Wojciechowski "؛ حيث تطرق اللقاء إلى ما بذلته الرئاسة المصرية من جهود مقدرة في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.


وأشاد المفوض الأوروبي بخروج المؤتمر على مستوى متميز سواء من الناحية الموضوعية والتنظيمية أيضا، فضلاً عن الإشادة بالمبادرات التي تقدمت بها مصر خلال مؤتمر تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي؛ خاصة مبادرة  "الغذاء والزراعة للتحول المستدام FAST".

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