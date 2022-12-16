أخبار التوك شو..مصطفى بكري: هناك عصابات تستغل الأزمة الاقتصادية وتتاجر بقوت الشعب.. التموين توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة و نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: هناك عصابات تستغل الأزمة الاقتصادية وتتاجر بقوت الشعب ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة على ضرورة الاهتمام بالصادرات، حتى يتم الوصول إلى مبلغ 100 مليار دولار من الصادرات المصرية للخارج.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يجب الزام التجار بإعلان الأسعار وضبط السوق، مؤكدا أن هناك عصابات تستغل الأزمة وتتاجر بقوت الشعب.



بعد 12 يومًا.. التموين توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئة

كد الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، ولكن وفقًا لـ القانون يتيح لـ الدكتور مصطفى مدبولي باتخاذ قرار فى الظروف الاستثنائية، وان هذا القرار يكون لمدة 3 أشهر و يجدد.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن رئيس الحكومة تمنى أن لا ندخل فى التسعيرات، وعلى الجميع أن يضع سعر المنتج على العبوة بعد أسبوعين من أمس.



تهديد محمد رمضان على الهواء بسبب فيديو قفا الكومبارس | شاهد

علن أيمن محفوظ المحامي بالنقض، مقاضاة الفنان محمد رمضان، على خلفية نشره مقطع فيديو لمشهد من مسلسله الجديد العمدة، وهو بيقوم فيه بضرب ممثل كومبارس "بالقفا".

وأضاف المحامي بالنقض في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سأتقدم ببلاغ للنائب العام وإنذار للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان طبقا للمواد 25 و26 و27 من قانون الإنترنت الجديد.



الارصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتأثر بإمتداد مرتفع جوي

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، و تكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية خلال فترات النهار، مضيفةً أن هناك تأثر بإمتداد مرتفع جوي، في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الأجواء خلال فترات النهار تكون داقئة، على أغلب المناطق الشمالية، و السواحل الشمالية، و محافظات الوجه البحري، مؤكدة أن الأجواء حارة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء، خلال فترات النهار.



عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن إصابات جدري القرود

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، التفاصيل الأخيرة بشأن إصابات جدري القرود بمصر.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود، وعدد الحالات 4 إصابات.



تسعيرة جبرية.. شعبة الدواجن تكشف الحل لمواجهة زيادة الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار الدواجن و البيض، هي ارتفاع مستلزمات الإنتاج التى تمثل 70% من عملية الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن سعر الذرة بـ 14800 جنيه الذى من المفترض أن يباع بـ 9000 جنيه، و طن العلف بـ 22600 جنيه.



انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

كد ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضا، بعد أن شهدت انخفاضا فى فترات سابقة.

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1800جنيه، و عيار 18 يسجل 1543 جنيه للجرام.



ياسمين عز لـ كريستيانو: الحلال مفيش أحسن منه ميسي ربنا كارمه عشان اتجوز

علقت الإعلامية ياسمين عز على تصريحاتها السابقة بشأن كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا.

وقالت عز في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر” موجها حديثها لكريستيانو “الحلال مافيش أحسن منه والدليل ميسي ربنا كارمه عشان اتجوز واستقر”.

أم تستغيث بوزير الصحة لعلاج طفلتها: مصابة بمرض في المعدة وتحتاج جراحة عاجلة

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة أسرة الطفلة حنين أحمد سيد، والتي تبلغ من العمر 6 أعوام والتي تعاني من إصابتها بمرض في المعدة.

وناشدت صفاء حمادة والدة الطفلة حنين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المسئولين علاجها بشكل عاجل، نظرا لإصابتها بمرض في المعدة، يستدعي التدخل الطبي السريع.



فنانة : عملت مشاهد إغراء مناسبة لكل أفراد الأسرة .. فيديو

تحدثت الفنانة أميرة نايف، عن مشوارها الفنى، لافتة إلى أن من اكتشفها الفنان فؤاد المهندس.

وتابعت نايف خلال حوارها مع برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنها كانت تبعد عن مشاهد الإغراء فى الأعمال الفنية.



