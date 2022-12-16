أخطر من السجائر.. الفيب يسبب مرضا خطيرا يؤدي للموت

من المعروف أن التدخين له أضرار كثيرة على صحة الإنسان بشكل عام والجهاز التنفسي بشكل خاص، ولكن الشباب أصبحوا يقبلون على شرائها بشكل كبيرة.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الصدرية والتنفسية ، أن التبغ يضر كثيرا بصحة الإنسان ونزيد من الإنفاق الصحي على معالجة هذه الأضرار وكلما قام المراهقين بالتدخين مبكرا كلما زادت عواقبه عليهم وعلى أجسامهم.

وأكد الدكتور محمد الطراونة، أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالربو والانسداد الرئوي المزمن، ويصاب المدخن بالأمراض التنفسية المزمنة التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والعلاج الباهظ الثمن.

وشدد على أنه يجب على جميع الدول منع المراهقين من التدخين كونه يعتبر آفة مجتمعية خطيرة تضر بالإنسان بشكل كبير وتسبب أضرار على القلب والجهاز الوعائي وعلى المخ ومراكز التفكير في الدماغ.

وأكد الدكتور استشاري الصدرية والتنفسية ، أنه لا فرق بين السجائر الإلكترونية أو الفيب والسجائر العادية فالضرر واحد بل أن السجائر الإلكترونية أضرارها كبيرة على الرئة خاصة أن مدخنين السجائر الإلكترونية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية والتحسس في القصبات الهوائية والتحسس في المجاري التنفسية والجيوب الأنفية فهي أكثر من التدخين نفسه.