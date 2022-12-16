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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القضاء على الفقر .. أبرز أهداف التنمية بأفريقيا | فيديو

صدى البلد

عرض برنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «القضاء على الفقر.. أبرز أهداف التنمية بأفريقيا».

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وقال التقرير: «أفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة، غاية يتطلع إليها شعوب الدول الأفريقية، وهي أيضا أحد الأهداف المشتركة لأجندة الاتحاد الأفريقية لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والقضاء على الفقر والجوع وصولا إلى تحقيق النمو الشامل والمتوازن في كل ربوع القارة».

 

وأضاف: «وبينما تلتزم البلدان الأفريقية لرفع مستوى طموحاتها وإنجازاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استضمت تلك الجهود قبل عامين بقيود الجائحة العالمية كوفيد 19 التي كبلت مسيرة البلدان الأفريقية النامية، وأبطأت مسيرتها التنموية قبل أن تتنفس بلدان القارة من جديد نسيم التعافي من الجائحة لتلئم قمة القادة الأفارقة في واشنطن وتضع مجددا النمو الشامل والتنمية المستدامة على رأس جدول أعمالها الطموح».
 

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