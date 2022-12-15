القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى أهالي قرية سوادة بالشرقية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: " أهالى قرية سوادة بالشرقية يستغيثون.. غرفة الصرف الصحى بمدخل أبو شلبى تعرضنا للخطر".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أفادت بأنه فور تلقي الشكوي تم توجيه فريق من الصيانة المختصة وبالمعاينة على الطبيعة تبين ان مشروع الصرف الصحي بالمنطقة مازال قيد التنفيذ ولم يتم استلامه حتى الآن بالإضافة إلى غطاء البيارة الموجود فهو غطاء غرفة محابس تمت سرقته وتم تحرير محضر وتركيب غطاء بديل وتم تأمين الغرفة.