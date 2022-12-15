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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خافيير زانيتي: ميسي يساوي مارادونا

صدى البلد

يرى اللاعب الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي أن مواطنه ليونيل ميسي يستحق التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.

 ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفرنسي يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل في نهائي مونديال قطر.

 ويشارك ميسي في مباراته الـ26 في كأس العالم أمام فرنسا، في إنجاز غير مسبوق حيث يستعد لتحطيم الرقم القياسي للالماني لوثار ماتيوس الذي خاض 25 مباراة بالمونديال.

 ويسعى ميسي لقيادة الأرجنتين للقب الثالث في كأس العالم والأول منذ مونديال 1986، عندما لعب الأسطورة الراحل دييجو مارادونا دورا محوريا في تتويج التانجو باللقب.

 وقال زانيتي في تصريحات صحفية اليوم الخميس في الدوحة "ميسي لاعب رائع، أعتقد أنه على قدم المساواة مع دييجو".

 وأضاف "أعتقد أن الكثير من الناس ترغب في فوز ميسي نظرا لما يمثله في العالم ونظرا للطريقة التي يترجم بها كرة القدم".

 وأشار "ليو يستحق ذلك والأولاد يقومون بجهود كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة، إنه أقوى لاعب في العالم ويصنع الفارق داخل الملعب".

 وأوضح "أتمنى أن تحضر الأرجنتين كأس العالم إلى الديار، لكني أشعر بالقلق بشأن كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وأوليفييه جيرو وأدريان رابيو ، ولديهم (فرنسا) حارس مرمى رائع".

 وتابع "هذه المجموعة تعمل منذ فترة طويلة مع المدرب، إنه فريق متكامل، منظم للغاية، ولكنه النهائي وأي شيء قد يحدث"

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