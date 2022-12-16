عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعاملين بجامعة حلوان.. التسجيل بالدورات التدريبية لديسمبر عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى  تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر ديسمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


و من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة يطلق هذا الشهر دورة تدريبة عن التحول من برامج الاعتماد المؤسسي الي الاعتماد البرمجي

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

ترشيحاتنا

مخاوف الركود تلقي بظلالها على أسواق النفط

لكي يطمئن قلبك يجب معرفة هذه الحقيقة.. علي جمعة يكشف عنها

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

بـ20 جنيها..مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مباريات "أبطال إفريقيا"

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

كارثة.. نوع من السمك يسبب انتشار الكبد الوبائي

الكتاب بـ20 جنيها لمدة أسبوع فقط.. اعرف كيف تحصل على العروض؟

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ