جمال بيومي: الولايات المتحدة لم تكن مهتمة للبعد الأفريقي لأسباب اقتصادية وأمنية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة للبعد الأفريقي لأسباب اقتصادية وأمنية، وكانت وجهة النظر الأمريكية ترى أن هذه الدول لا تأثير اقتصادي ولا أمني لها، ولم تكن في حاجة لأفريقيا لفترة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "إذا أردت أن تدخل أفريقيا، فإن الاستثمار هو الطريق لدخولها، وليست التجارة، والولايات المتحدة جاءت لأفريقيا الآن لأسباب أمنية وسياسية، ولنكن أكثر وضوحا، الصين وتوسعها كانت السبب".

وقال: "أنا سياسي مصري وأفخر بالدبلوماسية والسياسة المصرية، وأقول لكِ كل من خالف السياسة المصرية، ندم بعد 40 عام، الولايات المتحدة كانت ضدنا في عهد جمال عبد الناصر بسبب مصادقتنا للصين، وهي الآن واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم".