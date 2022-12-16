عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت .. عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا والسيسي يؤكد: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة بالمنطقة

صدى البلد

مقتل ضابط شرطة أردني كبير في أعمال شغب بالحسينية 
الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لحرب طويلة
بايدن يعتزم زيارة دول في إفريقيا ويدعو لتمثيل دولي أفضل للقارة
أمريكا تفرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس
بوتين: روسيا ستحارب العقوبات بتوجيه دفة تعاونها التجاري إلى شركاء جدد
لبنان.. ملاحقة مشتبه بهم في استهداف "يونيفيل" وبدء تحقيق مشترك

 

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، خلال  أعمال ختام القمة الأمريكية ـ الأفريقية، إن هناك أهمية لدعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ.

كما قال السيسي خلال استقباله قادة المنظمات اليهودية ـ الأمريكية إن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الراي" أن مديرية الأمن العام الأردني أعلنت مقتل ضابط شرطة كبير باشتباكات بمدينة معان جنوب الأردن، مؤكدةً أنها " ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات".

وقالت "الأنباء" إن 7 طلقات رشاش حربي اخترقت آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف. وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

دوليًا، قالت "الوطن" إن مسؤول كبير في الجيش الأوكراني أعلن روسيا تعد لحرب طويلة في أوكرانيا ولا تزال راغبة في غزو البلد بأكمله، مضيفًا أنه على الرغم من أنه لا يتوقع أن تشن موسكو هجوما من روسيا البيضاء، فإن روسيا تدرب قوات جديدة على أراضي جارتها ونقلت طائرات عسكرية هناك.

السيسي لقادة المنظمات اليهودية: حل القضية الفلسطينية خطوة لبدء مرحلة جديدة من السلام

بايدن: الصراعات وتغيرات المناخ فاقمت خطر المجاعة في القارة الأفريقية.. فيديو

وذكرت "الجريدة" أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفقت على اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا رداً على الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا وذلك بناء على اقتراح إضافة حوالي 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ 2015، كما دعا إلى تمثيل القارة في "جميع المؤسسات" الدولية بينها مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وأفادت "الأنباء" بأن واشنطن أعلنت فرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف "روسبنك"، الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى.

ونقلت "الراي" عن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية. وأشار بوتين إلى أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديا.

 

مصر أمريكا الكويت السيسي روسيا إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي صحف الكويت القارة الافريقية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بايدن: الصراعات وتغيرات المناخ فاقمت خطر المجاعة في القارة الأفريقية.. فيديو

السيسي لقادة المنظمات اليهودية: حل القضية الفلسطينية خطوة لبدء مرحلة جديدة من السلام

ترشيحاتنا

القنوات المفتوحة لإذاعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.. اعرف التردد

هذه الأسر تتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة المواليد

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 22 جمادى أولى 1444

تعليق صادم من مرتضى منصور على مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

بسبب رفع الفائدة .. أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

من مصر للعالمية .. رحلة ليلى جوهر لتحويل الطعام في أمريكا للوحات سريالية

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ