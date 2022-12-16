صحف الكويت .. عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا والسيسي يؤكد: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة بالمنطقة

مقتل ضابط شرطة أردني كبير في أعمال شغب بالحسينية

الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لحرب طويلة

بايدن يعتزم زيارة دول في إفريقيا ويدعو لتمثيل دولي أفضل للقارة

أمريكا تفرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس

بوتين: روسيا ستحارب العقوبات بتوجيه دفة تعاونها التجاري إلى شركاء جدد

لبنان.. ملاحقة مشتبه بهم في استهداف "يونيفيل" وبدء تحقيق مشترك

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، خلال أعمال ختام القمة الأمريكية ـ الأفريقية، إن هناك أهمية لدعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ.

كما قال السيسي خلال استقباله قادة المنظمات اليهودية ـ الأمريكية إن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "الراي" أن مديرية الأمن العام الأردني أعلنت مقتل ضابط شرطة كبير باشتباكات بمدينة معان جنوب الأردن، مؤكدةً أنها " ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات".

وقالت "الأنباء" إن 7 طلقات رشاش حربي اخترقت آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف. وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

دوليًا، قالت "الوطن" إن مسؤول كبير في الجيش الأوكراني أعلن روسيا تعد لحرب طويلة في أوكرانيا ولا تزال راغبة في غزو البلد بأكمله، مضيفًا أنه على الرغم من أنه لا يتوقع أن تشن موسكو هجوما من روسيا البيضاء، فإن روسيا تدرب قوات جديدة على أراضي جارتها ونقلت طائرات عسكرية هناك.

وذكرت "الجريدة" أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفقت على اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا رداً على الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا وذلك بناء على اقتراح إضافة حوالي 200 فرد وكيان على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بينهم القوات المسلحة الروسية وثلاثة مصارف روسية.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يخطط لزيارة دول في إفريقيا جنوب الصحراء، رحلة ستكون الأولى لرئيس أمريكي منذ 2015، كما دعا إلى تمثيل القارة في "جميع المؤسسات" الدولية بينها مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين.

وقال بايدن أمام قمة مع قادة أفارقة في واشنطن: "سنراكم جميعا وستلتقون بنا كثيرا"، بدون الإعلان عن موعد أو وجهة محددة لرحلته.

وأفادت "الأنباء" بأن واشنطن أعلنت فرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف "روسبنك"، الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا ستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد، بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة، لمواجهة العقوبات الغربية. وأشار بوتين إلى أن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديا.