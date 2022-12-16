وزير الأوقاف: مصر تحظى بتقدير دولي كبير في ترسيخها لثقافة التعايش ومواجهة التطرف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تدوينة له عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن دور مصر في ترسيخ ثقافة التعايش الإنساني وتصحيح مسار الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف في عهد الرئيس السيسي دور رائد يحظى بتقدير دولي كبير.

توفير الزي الأزهري اللائق بالأئمة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالأئمة، وعلى هامش المشاركة في احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، قام الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بتسليم أئمة مديرية أوقاف مطروح عدد (172) عمامة أزهرية، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية أوقاف مطروح، والشيخ محمود عمر فاروق مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ محمد محمود مصطفى مدير شئون الإدارات بالمديرية، وسط حفاوة بالغة من الأئمة وشكر لوزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري اللائق بهم.

من جانبه أكد الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة أن وزارة الأوقاف تحرص كل الحرص على الاهتمام بالأئمة والواعظات، حتى يكونوا في أجمل مظهر، مؤكدًا أن الدعوة إلى الله (عزو وجل) رسالة فاضلة ولها قدرها العظيم، وأن الأئمة ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في أخلاقهم وسلوكهم ومظهرهم الحسن على كل حال، وفي كل وقت.

من جانبهم أشاد أئمة الأوقاف بمديرية أوقاف مطروح باهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي اللائق بهم.

الأنشطة الدعوية والقرآنية المستحدثة عام 2022م

أولًا : الأنشطة الدعوية المستحدثة

استحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة الدعوية بالمساجد خلال عام 2022م على النحو التالي:

1. إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من ستة آلاف مسجد بمحافظات الجمهورية.

2. إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

3. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 500 مسجد.

4. إطلاق الأسبوع الثقافي بالمساجد الكبرى بمشاركة 127 مسجدًا.

5. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 122 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

6. إطلاق مجالس الإفتاء بالمساجد بمشاركة 112 مسجدًا، تُعقد بها مجالس الإفتاء.

7. إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

8. إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

9. إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

10. إطلاق المبادرات الدعوية: (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - حق الوطن - مفاتح الخير).

11. إطلاق 10 مسابقات تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات"، شارك فيها أكثر من 20 ألف متسابق.

ثانيًا : الأنشطة القرآنية المستحدثة

استحدثت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022م على النحو التالي:

1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور.

6. إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات.

8. إطلاق ( 5 ) مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا.