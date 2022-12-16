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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في القمة الأمريكية الأفريقية .. الرئيس السيسي: ارتباط وثيق بين الأمن الغذائي والمائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي  وتنظر مصر  لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا، حسبما أفادت فضائية “ اكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

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حاضرة في كل لقاءاته .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ويساند القضية الفلسطينية

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وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس الأمريكي على حسن الاستضافة  وعلى تنظيم هذا المحفل الهام الذي يأتي في وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية .

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية.

ومن جانبه دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم.

وأضاف «بايدن» خلال جلسة الشراكة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 بالقمة الأمريكية الإفريقية، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا تبحث سبل التعاون المستقبلية مع إفريقيا، واليوم سوف يكون هذا العقد حاسمًا لما نفعله، وسنتناول ونخطط لمكافحة كافة التحديات المستقبلية التي تواجه القارة الإفريقية.

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