لو عايز ترجع للزمالك حرجعك .. "شبانة" يكشف تفاصيل مساندة شيكابالا لـ محمود علاء

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، حرص على التواصل مع محمود علاء مدافع فريق الاتحاد السكندري في الأيام الماضية لدعمه ومساندته بعد مباراة فريقه أمام الأهلي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "شيكابالا يرغب في مساندة علاء لدعمه في الفترة الحالية، وأكد له استعداده للحديث مع مسئولي الزمالك وفيريرا حال رغبته في العودة خلال شهر يناير".

وأضاف:"شيكابالا أكد دعمه لمحمود علاء، في الفترة الحالية".

وكشف شبانة، أنه على الرغم من قرار إدارة الزمالك بعدم التعاقد مع مدافع جديد خلال يناير المقبل وإعادة محمود شبانة من الإعارة لكن يبدو أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق له رأي آخر.

وأشار إلى فيريرا رشح الثنائي أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي للتعاقد مع أحدهما خلال يناير المقبل حيث تعتبر الأولوية له في جلب مدافع جديد عن عودة محمود شبانة.

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