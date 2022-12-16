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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| زيادة 260 ألف جنيه على أسعار أودي A3 موديل 2022.. سعر أصغر عربة أوتوماتيك في السعودية 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بورصة السيارات.. زيادة 260 ألف جنيه على أسعار أودي A3 موديل 2022

ارتفعت الأسعار الرسمية للسيارة أودي A3 موديل 2022 في السوق المصري بقيمة 250 ألف جنيه للفئة الأولى Advanced  والثانية S-Line بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الثالثة نحو S-Line Sport back .

 

زيادة ربع مليون جنيه لأسعار أودي Q2 وQ3 في مصر| صور

شهدت أسعار سيارتي أودي Q2 و Q3 موديل 2022 زيادات رسمية جديدة تراوحت من 160 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، واختلفت الزيادات حسب الفئة ونوع الإصدار.

 

للبنات.. سعر أصغر سيارة أوتوماتيك في السعودية | تفاصيل

تهوى البنات امتلاك وقيادة السيارات صغيرة الحجم خاصة حديثي العهد في تعلم القيادة، وذلك نظرا لمرونتها الكبيرة في الأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة بسبب خفتها، ومن بين أبرز هذه السيارات في السوق السعودي فيات 500 موديل 2022.

 

للاستيراد.. أعرف قيمة الوديعة البنكية لـ رينو كادجار بالدولار

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري في فئات السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، ومن أبرزها سيارة رينو كادجار، والتي تعتبر من أبرز إصدارات الشركة المرشحة للاستيراد من الخارج.

 

حصاد 2022.. أبرز سيارات الكروس أوفر الرياضية في مصر| صور

شهد عام 2022 ظهور العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، والتي تأتي من أشهر العلامات التجارية حول العالم، واشتعلت المنافسة بينهم طوال العام، وحرصت كل علامة تجارية منها على تقديم الأفضل لتتربع على الصدارة.

 

جنرال موتورز تستدعي 740 ألف سيارة بسبب مشاكل تقنية

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية عن استدعاء كبير آخر لعدد من سيارات العلامات التجارية المملوكة لمجموعة جنرال موتورز العملاقة والتي تعاني من مشاكل تقنية.  

 

جنرال موتورز الكروس اوفر رينو كادجار فيات 500 أودي Q2

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