أخبار السيارات| زيادة 260 ألف جنيه على أسعار أودي A3 موديل 2022.. سعر أصغر عربة أوتوماتيك في السعودية 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ارتفعت الأسعار الرسمية للسيارة أودي A3 موديل 2022 في السوق المصري بقيمة 250 ألف جنيه للفئة الأولى Advanced والثانية S-Line بينما بلغت قيمة الزيادة للفئة الثالثة نحو S-Line Sport back .

شهدت أسعار سيارتي أودي Q2 و Q3 موديل 2022 زيادات رسمية جديدة تراوحت من 160 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، واختلفت الزيادات حسب الفئة ونوع الإصدار.

تهوى البنات امتلاك وقيادة السيارات صغيرة الحجم خاصة حديثي العهد في تعلم القيادة، وذلك نظرا لمرونتها الكبيرة في الأماكن المزدحمة والشوارع الضيقة بسبب خفتها، ومن بين أبرز هذه السيارات في السوق السعودي فيات 500 موديل 2022.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري في فئات السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، ومن أبرزها سيارة رينو كادجار، والتي تعتبر من أبرز إصدارات الشركة المرشحة للاستيراد من الخارج.

شهد عام 2022 ظهور العديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، والتي تأتي من أشهر العلامات التجارية حول العالم، واشتعلت المنافسة بينهم طوال العام، وحرصت كل علامة تجارية منها على تقديم الأفضل لتتربع على الصدارة.