تدرب منفردا.. شبانة يكشف كواليس جلسة فيريرا مع مهاجم الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس جلسه فيريرا المدير الفني للزمالك مع سيف الجزيري، بعد غيابه عن المباراة السابقة أمام بيراميدز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "فيريرا أكد للجزيري في بداية الجلسة بأنه لا توجد مشكلة شخصية معه وكل مايتردد عن عدم القناعة به غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "فيريرا أبلغ الجزيري بتطبيقه سياسة العدل بين الجميع، وأن استبعاده من المباراتين الماضيتين لعدم مشاركته في التدريبات وخضوعه لبرنامج تأهيلي".

وأكد شبانة، أن فيريرا أكد للجزيري بأنه لو لم يقم باستبعاده سيتحدث البعض بأنه يجامله، لكن اللاعب أكد للمدرب بأنه لا يوجد أي أزمة بالنسبة له، وإذا أراد منه التدريب منفردًا من الأساس سيفعل ذلك وبدون غضب.

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