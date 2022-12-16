قوى عاملة المنوفية: توفير السلع الأساسية للعاملين بالمديرية بأسعار مخفضة

بالتعاون مع اللجنة النقابية ..

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، بتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية، إيمانا منها بضرورة تكاتف الجميع من أجل تخفيف العبء عن كاهل العامل المصري، ومساندته ودعمه بشتى الطرق.

أعلن ذلك الدكتور مهندس سعد عبدالحميد عبدالرحيم، مشيرا إلي أن المديرية وفرت بعض السلع الغذائية مثل الأرز بالتعاون مع اللجنة النقابية للعاملين بقوى عاملة المنوفية برئاسة مصطفى كحلي بسعر مخفض، وتم توزيعه على العاملين بالمديرية.

وفي نفس السياق أكد مدير المديرية، أنه تم الاتفاق على سلعة المكرونه والدقيق بسعر مخفض، وسيتم توزيعها فى أقرب وقت على العاملين بواسطة اللجنة النقابية.

وقد رحب جميع العاملين بالمبادرة التي قام بها مدير المديرية من أجلهم طامحين فى الفترة المقبلة مزيدا من الدعم والمساندة لهم وتوفير مزيدا من السلع الغذائية.

وقال مدير المديرية : إن ذلك يأتي استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة كل فئات المصريين، فضلا عن قيام المواطنين بأداء دورهم المجتمعى فى تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عن أى ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة فى الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.

ومن جانبها تكثف وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين البالغ عددها 31 سلعة، لأصحاب البطاقات و عددهم 64 مليون مواطن بالإضافة إلي الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح الفئات الأولي بالرعاية وعددهم 36 مليون مستفيد.

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