ركيزة الأمن والاستقرار.. رشا مجدي تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

كشفت الإعلامية رشا مجدي تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ واشنطن، قائلة إن الرئيس شارك بالقمة الأمريكية الأفريقية، التي تعرف بـ قمة المستقبل، لما تمثله أفريقيا من أهمية خاصة، متابعة أن القارة الأفريقية تحتفظ بمكانتها وسط العالم.



وأضافت رشا مجدي، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد" ، أن الجالية المصرية احتفت بوصول الرئيس السيسي لمقر إقامته، متابعة: السيسي أجرى نشاط مكثف منذ وصوله إلى واشنطن.

واسترسلت رشا مجدي: أجرى الرئيس السيسي سلسلة لقاءات مع مسئولين في الكونجرس والإدارة الامريكية، كما شارك الرئيس السيسي بإفطار عمل مع عدد من قيادات الجمهورية.



وأكد الرئيس السيسي على استراتيجية مصر، وقوة العلاقات المصرية الأمريكية، كما أعرب عن تقدير البلاد لما تقوم به الولايات المتحدة، من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يسعى إلى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، منوهة بأن الدولة المصرية تمثل ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.