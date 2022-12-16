رئيس شركة تكنولوجيا: دورات مجانية للصحفيين في مجالات الأمن السيبراني

أعلن المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS المتخصصة في التكنولوجيا والأمن المعلوماتي والسيبراني، أنه مع بدء العام الجديد سيتم البدء في دورات وورش عمل في مجال الأمن المعلوماتي مقدمة للصحفيين المتخصصين في مجال التكنولوجيا والصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين مجانا.

وأكد شبكة خلال مؤتمر صحفي، أن الصحفيين ساهموا بشكل فعال في زيادة الوعى بملف الامن السيبراني.

جاء ذلك على خلفية توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة NETSCOUT العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بهدف إتاحة باقة منتجاتها المبتكرة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية والهيئات الحكومية بمصر.

يذكر أن الشركة العالمية تقدم خدماتها فى 129 دولة ومصر تعتبر سوق حالى وقادم هام لها وتقدم حلولها لأكثرمن 3000 عميل حول العالم بينهم مايقرب من 400 مشغل خدمات .