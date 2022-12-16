قوى عاملة المنوفية: نقدم خدماتنا بسهولة ويسر للأجانب

قال الدكتور مهندس سعد عبد الحميد عبد الرحيم، ووكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية تقدم خدماتها في سهولة ويسر للعمال الأجانب للتأكد من عدم مواجهتهم أي مشكلات أو معوقات في أثناء تلقى الخدمات وإنهاء إجراءاتهم بسهولة وإنضباط، مشددا على حُسّن استقبالهم والتعامل معهم بشكل لائقِ.

وفي إطار الوقوف على آخر مشهد للعمالة الأجنبية بالمنوفية، من خلال متابعتها بصفة مستمرة في نطاق المنشآت والمصانع الواقعة في دائرة المحافظة، قام مدير المديرية بتجديد عقد عمل اثنين من الأجانب بالشركة المصرية التركية لصناعة الحلويات "ألفان" بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات للعام الثالث والرابع، فى حضور ياسمين خميس مسئول وحدة تراخيص الأجانب.

وأشاد العمال بحسن الاستقبال، وسرعة إنجاز العمل وتسهيل الإجراءات والموافقة علي تجديد التراخيص في وقت قياسي، معربين عن سعادتهم بإنهاء إجراءات استخراج ترخيص العمل لهم في سهولة ويسر ، مبدين وامتنانهم للجهود التي تقوم بها القوى العاملة بالمنوفية فى الفترة الأخيرة .

وفي ختام اللقاء وجهوا الدعوة لوكيل الوزارة مدير المديرية للقيام بزيارة ميدانية لمصانعهم فى أقرب وقت، للوقوف علي ما يقدم للعمال من خدمات وما تلتزم به الشركة من تطبيق قانون العمل والسلامة والصحة المهنية.

1

2

3

4