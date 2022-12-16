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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ29 مليون دولار.. المغرب يتعاقد على أنظمة إطلاق أسلحة ذكية لطائرات "f-16"

صدى البلد

تعاقد المغرب مع شركة "L3Harris Technologie"، لتوفير أنظمة إطلاق أسلحة ذكية لطائراته من طراز"f-16".

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن العقد تبلغ قيمته 29 مليون دولار، ويضمن توفير أنظمة إطلاق أسلحة ذكية لطائرات “F-16” الحربية التابعة للقوات الملكية الجوية المغربية، موضحا أن الصفقة تشمل كذلك الأردن والبحرين.

وبحسب المصدر ذاته، ستتيح هذه الأنظمة للطيارين المغاربة مضاعفة عدد الذخائر الذكية التي يمكن أن تحملها الطائرات، كما ستسمح وحدة إطلاق القنابل “BR-57 / A” للطائرات بحمل سلاحين ذكيين على كل نظام بدلاً من واحد، مما يضاعف سعة الذخيرة، كما أنه متوافق مع الأسلحة الموجهة التي يبلغ وزنها 500 و1000 رطل.
وقال إد زويس، رئيس أنظمة الفضاء والجو لشركة “هاريس" إنه "توفر أنظمة الإطلاق لدينا قدرات هجومية إضافية، مع منح الطيارين فرصة إطلاق صواريخ والذخيرة".

وأوضح أن هذه الأنظمة، التي أثبتت كفاءتها في القتال، توفر ذخائر زائدة عن الحد وتسمح لقادة المهمة بإرسال السلاح المناسب في الوقت المناسب إلى الهدف الصحيح".

كما يمكن أن تسمح الذخائر الإضافية للقادة بتقليل عدد الطائرات التي سيتم نشرها في مهمة هجومية معينة.

وستقوم الشركة مبدئيًا بتسليم دفعة من 105 أنظمة لإطلاق القنابل (BRU) -57 / A لقوات الدفاع الجوي للدول الثلاث، التي يشملها العقد، على أن يتم استخدام حامل الأسلحة BRU-57 / A من طراز L3Harris مع الطائرات المقاتلة من طراز F-16 في المغرب والأردن والبحرين.

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