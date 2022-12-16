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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر تسعى بكل قوة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.. فيديو

مصر وليبيا
مصر وليبيا

قال الدكتور أحمد سيد أحمد ، خبير في الشئون الدولية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح  السيسي  برئيس المجلس الرئاسي الليبي لها دلالة هامة تعكس قوة، وحيوية، ومتانة العلاقات المصرية الليبية، مؤكدا أن استقرار ليبيا جزء في قلب أجندة السياسية المصرية في كل المحافل والزيارات.

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللقاء يبرز أن مصر تسعى لاستقرار الدولة الليبية، وتسعى بكل ما تملك من امكانيات في دعم الاشقاء الليبين، والوصول لمرحلة الاستقرار، موضحا أن هذا اللقاء يعكس السياسة المصرية الواضحة التي تسير على مسارات متوازنة مع الأشقاء الليبيين .

وأردف، أن مصر تدعم أن يكون مصير الأشقاء الليبيين في أيديهم، موضحا أن مصر تنحاز للشعب والمؤسسات الليبية. 
 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من اللقاءات المهمة خلال القمة الأفريقية الأمريكية، منها لقاء  الرئيس السيسي، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، وتباحث الرئيس و المنفي مستجدات الأوضاع على الساحة في ليبيا، والسيسي أكد موقف مصر الثابت بشأن ليبيا، ودعم المجلس الرئاسي الليبي.

السيسي توك شو الدكتور أحمد سيد أحمد الأشقاء الليبيين الرئيس السيسي

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