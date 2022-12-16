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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صباح البلد: كلمة النائب محمد أبوالعينين أمام اللجنة رفيعة المستوى لها تأثير كبير

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

علقت الإعلامية لميس سلامة، على كلمة النائب محمد أبو العينين  أمام اللجنة رفيعة المستوى عن زيادة تعاون القطاع الخاص الإفريقي والأمريكي.


وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكلمة كانت هامة، وشاملة للعديد من الجوانب الهامة، علامة فارقة في مستقبل مصر.


وأكدت الإعلامية نهاد سمير، على أن كلمة النائب أبو العينين سيكون لها تأثير كبير، وتعكس مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص بين الولايات المتحدة، ودول القارة الأفريقية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للقارة.

 

وفي نفس السياق: أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، أن العالم يشهد أزمات اقتصادية وتغييرات جيوسياسية غير مسبوقة، قد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية وتعيد تشكيل النظام الدولي وتودي الي الانتقال من العالمية الي الإقليمية والوطنية.

 

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة رفيعة المستوى حول زيادة التعاون بين القطاع الخاص الإفريقي والأمريكي من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة في أفريقيا علي هامش قمة  ومنتدي الأعمال بين قادة الولايات المتحدة وأفريقيا بواشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على النهوض بالقارة الإفريقية من خلال خلق العديد من المشروعات التنموية كمشروع إقامة طريق من القاهرة الي جنوب إفريقيا وإقامة على جانب هذا الطريق العديد من المشروعات اللوجيستية والمجمعات الصناعية

أبو العينين القطاع الخاص النائب محمد أبو العينين اخبار التوك شو الولايات المتحدة

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