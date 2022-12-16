تفاصيل حفلتي وائل جسار بمصر في رأس السنة

يحيي النجم اللبناني وائل جسار حفلين غنائيين في مصر وذلك خلال الأحتفالات برأس السنة.



ويقدم وائل جسار حفله الأول في فندق سميراميس، فيما سيكون حفله الثاني في فندق إنتركونتنتل.

وسيتم طرح التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديد أسعارها للجمهور.



حفلات وائل جسار في أوروبا:

يقوم الفنان وائل جسار بجولة في أوروبا يقدم فيها 4 حفلات غنائية خلال شهر ديسمبر الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشدو وائل جسار بعدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره فى أوروبا ما بين القديم والحديث منها.



وعلق النجم وائل جسار على احتفاله بعيد ميلاده، بالتزامن مع الذكرى الـ 17 لزواجه.

وقال "جسار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "CBC": "عيد ميلادي وعيد الاستقلال فى لبنان، والعيد عيدين، وصاروا 3، لما ربحت السعودية اليوم، وحاجة تفرح النهارده، بالتزامن مع فوز السعودية على الأرجنتين بكأس العالم، ومعزة الشعب المصرى الغالي على قلبي، ومدين بكل اللي وصلت له لهذا الشعب".

وأضاف: "لازم أحترم الألحان عشان تعيش للأجيال القادمة، تسمع حاجة يتذوقوا بها، الفن الراقي يجب أن يبقى، وهو اللي هيوصلنا بر الأمان".

وتابع: "أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور، ولدي احتفال بعيد رأس السنة في مصر أم الدنيا جار التحضير له".

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.