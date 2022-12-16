نادي كتاب بيت المعمار المصري يناقش قضايا "العمران والسياسة"

يقيم بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاء الشهري "نادي الكتاب" لمناقشة كتاب "العمران والسياسة" للدكتور مأمون فندي، ويدير النقاش الدكتور إبراهيم مدني، وذلك في السادسة مساء السبت 17 ديسمبر 2022.

يتناول الكتاب عرض المساحة العريضة مترامية الأطراف التى تنعم بها مصر، وتتعد بها المجتمعات والعوامل المؤثرة على العمران، كما يعد الكتاب تشريح لعلم الاجتماع وعلم العمران في آن واحد.

جدير بالذكر أن الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون ومدير برنامج الشرق الأوسط وأمن الخليج بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن. أما الدكتور إبراهيم مدني فهو خبير التقييم العقاري والمعدات والآلات، ومحاضر بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.