عويبة: تلوث الهواء من أكبر التهديدات البيئية على الصحة العامة في العالم

أكدت ندى عويبة مديرة تسويق منتجات قطاع الألم والجهاز التنفسى بمنطقة شمال ووسط أفريقيا بإحدى شركات الأدوية العالمية أن تلوث الهواء أصبح أحد أهم الملفات لجميع الدول.

وأشارت خلال مؤتمر صحفى بالمركز القومى للحضارة إلى أن الأطفال هم أكثر تأثرا بتلوث الهواء وأن هناك قرابة ٩٣ بالمائة من الأطفال بمصر يتعرضون للهواء الملوث.



وأكدت أن مشكلة الهواء مشكلة تستوجب تضافر جميع الجهود لافتة إلى أن هناك ممارسات يومية تأثر بالسلب على تلوث الهواء مقل استخدام الماكينات الكهربائية بشكل غير صحيح وتنظيفها بشكل غير صحيح.

جاء ذلك على خلفية إطلاق أول تجربة طبيعية في العالم لتنقية الهواء في مصر، بهدف رفع الوعي بين الأجيال الناشئة بالآثار السلبية الصحية لتلوث الهواء الذي نتنفسه.

ولهذا الغرض، أقيم هيكل هندسي كبير لفقاعة هوائية في المتحف القومي للحضارة المصرية.

تجدر الإشارة أنّ تلوث الهواء يمثل أكبر التهديدات البيئية على الصحة العامة في العالم، حيث يتأثر الأطفال على وجه الخصوص بهذا التهديد نتيجة استنشاقهم ملوثات الهواء بدرجة أكبر من البالغين مقارنة بوزن الجسم3.