اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر للقوس والسهم في استاد القاهرة

تنطلق منافسات بطولة كأس مصر للقوس والسهم، اليوم الجمعة، بملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، على أن تختتم جميع المنافسات غدا السبت.

ويشارك في البطولة 221 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 نادي، في جميع المراحل العمرية المختلفة، في منافسات القوس الأولمبي والقوس المركب.

ومن المقرر أن تشهد المنافسات حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر لمتابعة فعاليات البطولة وكافة المنافسات وتسليم الجوائز.

جدير بالذكر أن بطولة السهم الذهبي التي أقيمت الشهر الماضي شهدت تحقيق أحمد فخري لاعب المنتخب المصري رقم قياسي جديد في منافسات القوس المركب بعدد نقاط 695.