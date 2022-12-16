أوكرانيا: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء هجمات روسية بمدينة كريفيي ريه

أعلن فالنتين ريزنيتشينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية اليوم الجمعة، أن شخصين لقيا حتفهما فيما أصيب 5 آخرون جراء الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينة "كريفيي ريه" الواقعة وسط البلاد.



وقال ريزنيتشينكو - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن طفلين كانا من بين المصابين ويتلقيان العلاج في أحد المستشفيات.



وفي سياق متصل، أعلن كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن مبنى سكنيا في مدينة "كريفيي ريه" الواقعة وسط البلاد، تعرض للقصف.



وقال تيموشينكو "إنه قد يكون هناك أشخاص تحت أنقاض المبنى"، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



من جهة أخرى، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية مصرع ثلاثة أشخاص إثر تحطم مروحية من طراز (مي -8) في جمهورية بورياتيا الروسية.



وذكرت خدمات الطوارئ لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر تحطم المروحية، موضحة أنه لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة سوى طاقمها المكون من 3 أفراد.



وأضافت أن المروحية تحطمت أثناء هبوطها في مطار بايكال واشتعلت فيها النيران .. مشيرة إلى أن الحريق اجتاح المروحية تماما وأنه سيتم كشف ملابسات الحادث.



من ناحيته، قال إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم القوات المسلحة في لوهانسك، إن القوات تمكنت من قتل 50 مسلحا من الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف فيليبونينكو: "خلال الـ24 ساعة الماضية، عانت أوكرانيا من خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات العسكرية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية النشطة للقوات الشعبية".



وأوضح أن القوات الشعبية دمرت أيضا دبابة واحدة وثلاث ناقلات جند مدرعة وطائرتين بدون طيار و14 مركبة آلية خاصة تابعة للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

