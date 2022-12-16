عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: القمة الأفريقية الأمريكية ستحقق مكاسب متعددة لمصر والقارة السمراء

محمد عبد الحميد الحميد
محمد عبد الحميد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الن

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن القمة الأفريقية الأمريكية بواشنطن والتى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ستحقق مكاسب متعددة لمصر والدول الافريقية.

 

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن لقاءات الرئيس السيسي مع نخبة من رجال الأعمال الأمريكيين على هامش القمة يزيد من حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر خلال الفترة القادمة كما أن نقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة السمراء يحقق فوائد كبيرة عن طريق تحويل الثروات الخام فى أفريقيا إلى منتجات تامة الصنع يتم تصديرها للخارج بدلا من تصدير الخامات والثروات فى صورتها الأولية بما يحقق فوائد كبيرة وزيادة العوائد المالية إلى أضعافا كثيرة.

 

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه القمة جاءت فى توقيت مهم للغاية لعدة أسباب فى مقدمتها النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسى لصالح القارة السمراء فى مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية مما جعل الدول الأفريقية تتصدر اهتمامات المجتمع الدولى، إضافة إلى أن هذه القمة جاءت فى وقت يعانى فيه العالم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية طاحنة ونقص إمدادات الغذاء وانعكاساتها السلبية على القارة السمراء التى يعانى معظم دولها من مجاعات وازمات فى ملف الأمن الغذائي.

 

معتبراً هذه القمة بمثابة فرصة تاريخية وحقيقية أمام الدول الأفريقية لطرح هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة أحد أكبر الاقتصادات حول العالم وأحد أكبر منتجى الغذاء مما ينتج عنه تحقيق مكاسب عديدة للقارة، خاصة أنها تسهم فى تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فكل المؤشرات تؤكد أنه ولأول مرة نرى أن هناك اهتماماً كبيراً من الإدارة الأمريكية لتعزيز العمل الأمريكى الأفريقى المشترك .

 

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير الى الرئيس السيسى لحرصه باستمرار. خلال مشاركاته فى المحافل الدولية أن يكون صوت أفريقيا لدى المجتمع الدولى وهى ما أسهم بما فى الدفاع عن قضاياها وتبنى مشكلاتها، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية لترسيخ مكانتها، بما يحمى حقوق الشعوب ويصون مقدراتها مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبح لها الدور التاريخى والريادى والناجح فى مساندة الأشقاء الأفارقة من أجل الإعمار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تسوية الأزمات والصراعات، حيث تمكنت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من استعادة دورها المحورى فى القارة الأفريقية والمجتمع الدولى والإدارة الأمريكية اصلخا على وعى وادراك كاملين بثقل وأهمية دور مصر فى محيطها العربى والأفريقي. 

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب القمة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار يسجل اليوم 24.71 جنيه للبيع.. أخبار تهمك

هاشتاج الأهلي يكتسح تويتر.. الأحمر يشارك في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

التموين: انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرض مدير البيت الثقافي الروسي في أفريقيا الوسطى لمحاولة اغتيال

حريق هائل في مركز تسوق بـ إسطنبول.. شاهد

خطيب المسجد الحرام: من تمام نعمة الله أن نصب لهم للحق منارات

من الرياض إلى واشنطن.. مهمة رئاسية لعرض رؤية القاهرة في علاج مشكلات العالم

32 فريقا.. فيفا يعلن تعديل نظام كأس العالم للأندية.. اعرف الموعد

سفير الصين: مستعدون لتوسيع التعاون مع اقتصادية قناة السويس بمشروعات الطاقة الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أضرار الكاتيل وعلاقته بتلف الكبد والكلى

كارثة.. حركة تفعلها السيدات في المطبخ تسبب السرطان

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك حارس الجنوب - 2

كحوت يونس.. فرس نهر يبتلع رضيعا في أوغندا ثم يخرجه حيا| ما القصة

فيديو

شبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

مستجدات الذهب في مصر ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه

تحدثت عن الإغراء وشروط عودتها لزوجها.. أبرز تصريحات أميرة نايف| فيديو جراف

ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك حارس الجنوب - 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ