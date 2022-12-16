اقتصادية النواب: القمة الأفريقية الأمريكية ستحقق مكاسب متعددة لمصر والقارة السمراء

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن القمة الأفريقية الأمريكية بواشنطن والتى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى ستحقق مكاسب متعددة لمصر والدول الافريقية.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن لقاءات الرئيس السيسي مع نخبة من رجال الأعمال الأمريكيين على هامش القمة يزيد من حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر خلال الفترة القادمة كما أن نقل التكنولوجيا الأمريكية لدول القارة السمراء يحقق فوائد كبيرة عن طريق تحويل الثروات الخام فى أفريقيا إلى منتجات تامة الصنع يتم تصديرها للخارج بدلا من تصدير الخامات والثروات فى صورتها الأولية بما يحقق فوائد كبيرة وزيادة العوائد المالية إلى أضعافا كثيرة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هذه القمة جاءت فى توقيت مهم للغاية لعدة أسباب فى مقدمتها النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسى لصالح القارة السمراء فى مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية مما جعل الدول الأفريقية تتصدر اهتمامات المجتمع الدولى، إضافة إلى أن هذه القمة جاءت فى وقت يعانى فيه العالم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات اقتصادية طاحنة ونقص إمدادات الغذاء وانعكاساتها السلبية على القارة السمراء التى يعانى معظم دولها من مجاعات وازمات فى ملف الأمن الغذائي.

معتبراً هذه القمة بمثابة فرصة تاريخية وحقيقية أمام الدول الأفريقية لطرح هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة أحد أكبر الاقتصادات حول العالم وأحد أكبر منتجى الغذاء مما ينتج عنه تحقيق مكاسب عديدة للقارة، خاصة أنها تسهم فى تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فكل المؤشرات تؤكد أنه ولأول مرة نرى أن هناك اهتماماً كبيراً من الإدارة الأمريكية لتعزيز العمل الأمريكى الأفريقى المشترك .

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير الى الرئيس السيسى لحرصه باستمرار. خلال مشاركاته فى المحافل الدولية أن يكون صوت أفريقيا لدى المجتمع الدولى وهى ما أسهم بما فى الدفاع عن قضاياها وتبنى مشكلاتها، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية لترسيخ مكانتها، بما يحمى حقوق الشعوب ويصون مقدراتها مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبح لها الدور التاريخى والريادى والناجح فى مساندة الأشقاء الأفارقة من أجل الإعمار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تسوية الأزمات والصراعات، حيث تمكنت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من استعادة دورها المحورى فى القارة الأفريقية والمجتمع الدولى والإدارة الأمريكية اصلخا على وعى وادراك كاملين بثقل وأهمية دور مصر فى محيطها العربى والأفريقي.