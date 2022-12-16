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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: الرزق لا يقتصر على الأموال فقط

عبد العزيز النجار،
عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن طلاقة القدرة مقتصرة على الله عز وجل فقط، مستشهدا بقول الله عز وجل "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

 

وأضاف “عبد العزيز النجار”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البعض يعتقد أن كثرة الرزق رضا من الله عزل وجل، والمنع غضب، ولكن هذا ليس صحيحا، مشددا على أن الرزق معناه لا يقتصر على الأموال فقط.

 

التوكل على الله
 

واسترسل أن التواكل دون رغبة في السعي للعمل أو الدعاء أو الاجتهاد، لن يفيد، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله في نفس الوقت.

 

وشدد على ضرورة الرضا بما كتبه الله له، وأن يثق بأن الله عز وجل مقدر له الرزق، منوها بأن الرزق له أشكال متعددة، ولا يجب أن يقتصر على الأموال فقط.

 

الرزق برنامج “صباح البلد” الأزهر اخبار التوك شو الازهر الشريف

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