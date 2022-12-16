برلمانية: القمة الأمريكية الأفريقية فرصة لطرح قضايا القارة أمام واشنطن

رحبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة القيم بمجلس النواب بإنطلاق القمة "الأمريكية - الأفريقية" الثانية في واشنطن بحضور ٤٩ دولة افريقية من ضمنها مصر والتى تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة و القارة الأفريقية خاصة فى مجال العلاقات التجارية والاستثمار.

وأكدت " الجزار " فى بيان لها اصدرته اليوم، أهمية هذه القمة والتى تأتى فى وقت يعانى فيه العالم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات إقتصادية طاحنة ونقص إمدادت الغذاء وإنعكساتها السلبية على القارة السمراء التى يعانى معظم دولها من مجاعات وازمات فى ملف الأمن الغذائى، مشيرة الى أن هذه القمة تعتبر فرصة حقيقية أمام الدول الأفريقية لطرح هذه القضايا ومناقشتها مع الولايات المتحدة أحد أكبر الاقتصادات حول العالم واحد أكبر منتجى الغذاء.

وأكدت النائبة، أهمية الدور الذى تلعبه مصر خلال هذه القمة وما صرح به المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤكد على الدور البارز والقيادى الذى تلعبه مصر فى دعم الدول الأفريقية .

وأعربت عضو النواب عن تمنيها بـ نجاح القمة فى تحقيق أهدافها ودعم العلاقات الأمريكية الأفريقية قدما وبدء مرحلة جديدة من العلاقات المتوازنة والاستفادة من المقومات التى يمتلكها الطرفان لتحسين الأوضاع وتطويرها بشكل يصب فى مصلحة كلا منهما .