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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يأوي 1500 سمكة غريبة..

تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني في العالم.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا عن تحطم أضخم حوض أسماك أسطواني في العالم في أحد فنادق برلين.. فما القصة؟
 

وقالت خدمات الطوارئ، إن حوض الأسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة غريبة الشكل تحطم يوم الجمعة، لينسكب مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام على طريق ضخم في منطقة ميته المزدحمة.
 

وهرع حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ إلى الموقع، وهو مجمع فخم يحوي فندق راديسون ومتحفاً ومتاجر ومطاعم بالإضافة إلى ما يقول مجمع دوم أكواري إنه أضخم حوض أسماك أسطواني قائم بذاته في العالم بارتفاع 14 متراً.
 

وكان حوض الأسماك التابع لسلسلة "سي لايف" مجهّزاً بمصعد زجاجي يتيح لزائريه الاطلاع على الأسماك فيه.
 

أضخم حوض أسماك أسطواني برلين تحطم أضخم حوض أسماك الاسماك زجاج أسماك

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