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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لتحقيق 100 مليار دولار صادرات .. الحكومة : نستهدف الوصول إلى 25% معدل نمو سنوياً.. نواب: دفعة قوية لتعميق التصنيع المحلي.. وتوفير العملة الصعبة وفرص عمل أبرز الفوائد

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
  • الحكومة: زيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي
  • برلماني: الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب زيادة الاستثمارات 
  • برلمانية: الدولة قادرة علي وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة  

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، اجتماعاً مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لاستعراض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027).

 

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تُوليه الدولة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة تقود العديد من القطاعات نحو تحقيق النمو الاقتصادي، ولاسيما في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطين الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.

 

وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذه الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية بحلول عام 2026/2027، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

 

فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، بشأن الوصول إلى معدل نمو صادرات 25 % سنويا ، مؤكدين أنها خطوة جادة تسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب .

 

وطالبوا بوضع خطة لدعم الصناعة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل؛ بما سيسهم في توفير فرص عمل حقيقة، ودعم الاستثمار في كافة القطاعات، كما يقلل الاستيراد من الخارج، علاوة على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية ،و دعم سياسة الدولة التي تستهدف زيادة الصادرات لاسيما خلال المرحلة الراهنة.

 

بداية ، أكد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بالقطاع الصناعي، إضافة إلى البيئة التشريعية التي لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.  

 

و أشار “ الشوربجي ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار مرهون باقتحام أسواق جديدة وضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية.

 

 

فى سياق متصل، أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوصول إلى 25% معدل نمو للصادرات سنوياً ، مطالبة  الحكومة بتذليل كافة العقبات أمام المصنعين لتشجيع الاستثمار، لإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب، إلى جانب المساهمة فى توفير استيراد السلع بكافة أنواعها .

 

و أشارت “ متى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة قادره علي وضع استراتيجية للصناعة المصرية خلال الفترة القادمة  لتحفيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة بما يضمن تحقيق رقم مميز للصادرات المصرية يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية.

 

 

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أحمد سمير وزير التجارة القطاع الصناعى

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