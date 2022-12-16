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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: البنتاجون يستخدم طرقا مختصرة لتسريع إمداد أوكرانيا بالأسلحة

صدى البلد

يستخدم الضباط المسؤولون عن عمليات المشتريات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مجموعة من الطرق المختصرة لإجراء تعاقد قياسية لإعادة تخزين الأسلحة الأمريكية وإعادة إمداد القوات الأوكرانية.

 


وأشارت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة إلى أن الولايات المتحدة تنتهج نفس المسار السريع التي انتهجته أثناء جائحة كوفيد لتبسيط عمليات شراء الأسلحة.

 


وقالت شيلا كاهيا أوغلو لشبكة بلومبرج، وهي محللة في مجموعة جفريز فاينانشال، إن موردي الدفاع سيرحبون إذا تحرك البنتاجون لإصدار العقود بشكل أسرع.

 


وأوضحت بلومبرج أن أحد الطرق الرئيسية هو إبرام "إجراء عقد غير محدد" وهذا يعني الدخول في عقد قبل أن تصبح جميع شروطه وبنود الدفع نهائية. وتم استخدام بعض هذه الأدوات من قبل حكومة الولايات المتحدة خلال عملية (راب سبيد) ​​لتحفيز تطوير لقاحات ضد كورونا ولتوفير وشحن مليار اختبار منزلي للأمريكيين بسرعة في 2020-2021.

 


ويعتمد البنتاجون الآن على مثل هذه الأساليب لإعادة تخزين أسلحة جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر أرض - جو. ووفقًا لمسؤولين كبار في البنتاجون، تم استخدام "العقد غير المحدد" خلال المفاوضات مع شركة رايثون تكنولوجيز لتزويد أوكرانيا بأول نظامين ناسماز (أنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة أرض-جو).

 


كما استخدم البنتاجون"العقد غير المحدد" لإبرام صفقة بقيمة 476 مليون دولار مع شركة لوكهيد مارتن فيما يتعلق بتوريد صواريخ (GMLR) الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي لنظام الصواريخ هيمارس.

 


يشار إلى أنه قبل تنفيذ العقود، يجب على البنتاجون الحصول على موافقة خاصة من الكونجرس الأمريكي على شكل شريحة نقدية لعملية الشراء.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية شبكة بلومبرج الإخبارية

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