تبًا للي ما يحب مصر .. شاب أردني يروي شهامة سائق تاكسي

" يعني إيه مصري" بهذا التساؤل روى شاب أردني شهامة سائق تاكسي مصري معه بالتجمع الخامس بعد تعطل سيارته بالطريق في منتصف اليل.

وأوضح الشاب الأردني عبر تعليق نشره بصفحته على موقع التغريدات تويتر، أن سيارته تعطلت بشكل مفاجئ في منتصف الليل بمنطقة التجمع الخامس، حيث لم يكن هناك أي ميكانيكي في ذلك الوقت.

جدعنة سائق مصري

وحكى الشاب الأردني، أنه تفاجأ بسائق تاكسي يتجه نحوه ليقوم بمساعدته من تلقاء نفسه، ليقوم بتغيير "طلمبة البنزين" الخاصة بسيارة الشاب الأردني، ليظل سائق التاكسي ساعة مع الشاب الأردني حتى قام بتصليح العطل.

شهامة شاب مصري

وأشار الشاب الأردني، إلى أن سائق التاكسي رفض أخذ أي أموال منه ، إلا أن الشاب الأردني أصر على منح السائق الشهم 600 جنيه ثمن الطلمبة التي قام بتغييرها بسيارته المعطلة.

وقال الشاب الأردني، إن سائق التاكسي الشهم ظل يطمئن عليه طيلة الطريق، حتى وصوله إلى منزله، في موقف حافل بالكرم والشهامة.

ووصف الشاب الأرني سائق التأكسي المصري، بأنه شهم للغاية ويستحق كل التقدير والاحترام، مشيداً بمصر قائلاً “ تباً للي ما يحب مصر والمصريين”.

