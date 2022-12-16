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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

مقتل أم في بورسعيد
مقتل أم في بورسعيد

مقتل أم في ظروف غامضة بمدينة بورفؤاد.. جهات التحقيق في بورسعيد تقرر حبس الفتاة المتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع جارها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.. إليكم تفاصيل جريمة بورسعيد.

طالبتها والدتها بتركها تنطق الشهادة فأجهزت عليها برفقة الجار| تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد


أجرت جهات التحقيق في بورسعيد تحرياتها في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وعاينت مسرح الجريمة.

الابنة المتهمة

رواية الابنة المتهمة بقتل والدتها أثارت حولها الشكوك نظرا لتضارب أقولها.

رجال المباحث فكوا لغز جريمة مقتل أربعينية بورسعيد حيث تبين أن الدافع ليس السرقة نظرا لهول وبشاعة الحادث لحظة معاينتهم مسرح الجريمة وقت وصولهم إليه.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار بوصول بلاغ الى قسم شرطة بورفؤاد ثان بمصرع سيدة أربعينية داخل منزلها بمنطقة الفيروز الجديدة .

ولمتابعة المزيد حول جريمة بورسعيد ومقتل أم داخل منزلها .. تابع الفيديو جراف التالي:

مقتل ام بورفؤاد الفتاة المتهمة بقتل والدتها 4 أيام علي ذمة التحقيقات مقتل أربعينية

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