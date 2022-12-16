العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

مقتل أم في ظروف غامضة بمدينة بورفؤاد.. جهات التحقيق في بورسعيد تقرر حبس الفتاة المتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع جارها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.. إليكم تفاصيل جريمة بورسعيد.



أجرت جهات التحقيق في بورسعيد تحرياتها في الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان، وعاينت مسرح الجريمة.

الابنة المتهمة

رواية الابنة المتهمة بقتل والدتها أثارت حولها الشكوك نظرا لتضارب أقولها.

رجال المباحث فكوا لغز جريمة مقتل أربعينية بورسعيد حيث تبين أن الدافع ليس السرقة نظرا لهول وبشاعة الحادث لحظة معاينتهم مسرح الجريمة وقت وصولهم إليه.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار بوصول بلاغ الى قسم شرطة بورفؤاد ثان بمصرع سيدة أربعينية داخل منزلها بمنطقة الفيروز الجديدة .

ولمتابعة المزيد حول جريمة بورسعيد ومقتل أم داخل منزلها .. تابع الفيديو جراف التالي: